Kiireim tee tugevate kõhulihasteni. Need viis tõhusat harjutust võtavad vaid mõne minuti sinu trennist

See, kas kõhulihased ka päriselt näha on, sõltub aga enamast kui pelgalt treeningrutiinist. Kõhulihaste välimust mõjutab geneetika, toitumine, füsioloogilised eripärad, aga ka hormoonid. Sellegipoolest on võimalik regulaarse trenniga oma kehakuju mõnevõrra muuta.