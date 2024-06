TERVISEUUDIS | Mahukas uuring tõotab leevendust miljonitele rahutute jalgade sündroomi käes kannatavatele inimestele

Cambridge’i ülikooli teadlased osalesid suurimas rahutute jalgade sündroomi uuringus. Nad avastasid geneetilisi seoseid haigusseisundi tekkepõhjustes. See on teave, mis võib aidata välja selgitada, kellel on selle haiguse risk kõige suurem ja millised on võimalikud viisid seni ravimatuks peetud tõve raviks.