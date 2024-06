Suvised pidustused panevad maksa proovile. Kuidas oma maksa kaitsta?

Kas sinu maks on terve?

Kuna maks ei valuta, ei ole kuigi lihtne aru saada, et ta on ülekoormatud või haige. Selle tõttu on mõistlik tähele panna järgmisi ohumärke. Kuna maks tegeleb energia tootmisega, annab ta oma ülekoormatusest sageli märku väsimuse, keskendumisraskuste või päevase unisuse tekkimisega. Maksa talitlushäired võivad avalduda ka isupuudusena, seedehäiretena, kõhukinnisusena või iiveldusena. Vahel osutavad maksa ülekoormatusele tumekollane uriin, kergesti tekkivad nahamarrastused, naha sügelemine ja liigne higistamine. Kõik need nähud viitavad sellele, et maksakoesse on kogunenud palju mürkaineid, millest tuleb kiiresti vabaneda. Kui maks on ülekoormatud ja vajab toetust, kajastub see enamasti maksaensüümide ALAT ja ASAT aktiivsuse tõusus. Neid näitajaid saab lasta määrata perearsti juures. Efektiivset abi maksale leiab apteegist.

Abi apteegist: Milline on efektiivne maksapreparaat?

Apteekides on saadaval mitmeid erinevaid maksa toetavaid tooteid. Nende vahel valiku tegemisel tuleks vaadata, mida nad sisaldavad ja kuidas need ained maksas toimivad. Efektiivne maksapreparaat peaks toetama maksatalitlust ja maksarakkude taastumist ning samaaegselt maksa puhastama ning mürkaineid neutraliseerima. Väga oluline on ka see, et maksa mürkainetest puhastamine toimuks kiiresti. Maksa kõige tugevam mürkainetest puhastaja on aminohape ornitiin, mis hakkab maksas tööle väga kiiresti – juba pärast esimese annuse sissevõtmist. Tõhusaks maksatalitluse ja maksarakkude taastumise toetajaks on vitamiinilaadne aine koliin. Seetõttu on õigem valida preparaat, mis sisaldab kahte maksa tervise jaoks kõige olulisemat aminohapet - ornitiini ja koliini.

