„Kõige suurem mure oli koduste pärast – mu telefon sureb varsti ära ja ma ei tule soost välja.“ Värvikad lood metsa eksimisest

Mõnes mõttes on eksimine peas kinni – kui tundmatus kohas tekib paanika ja hirm, siis võivad juhtuda küllalt rumalad olukorrad, mis niigi täbarat seisu veel keerulisemaks muudavad. Ega ilmaasjata ei ütle loodusinimesed naljatoonis, et kui ära eksite, siis vaadake sammalt – see rahustab. Rahu säilitamine ongi eksimisel kõige suurem tarkus.