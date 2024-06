Peapõrutus – kas tead milliste sümptomite suhtes tuleb valvas olla ja millal pöörduda arsti poole?

Küllap on igaüks elu jooksul vähemalt korra pea ära löönud, olgu see kukkumine libedal jalgealusel või liikluses tekkinud trauma. Igasugune löök peapiirkonda peaks aga tegema valvsaks, sest isegi pealtnäha kerge pea ära löömine võib kujuneda tõsiseks õnnetuseks. On olnud küllalt juhtumeid, kus kukkudes saadud peapõrutusega minnakse magama ega ärgata enam. Milliste sümptomite suhtes valvas olla ja mis puhul on vaja kindlasti saada arstide hoole alla?