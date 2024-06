KUULA | Laulja Kalle Sepp tõsisest lapsepõlvehaigusest: kutsusime neid luuludeks. Tundsin, et polnud nagu oma kehas

Koduse õllejoomise on laulja nüüd kontrolli alla saanud. Alkohoolse märjukese asemel eelistab ta alkovabasid õllesid, kuid kehvem variant pole ka Värska. Argiõhtute õlledest loobumine ei tähenda aga karsklaseks hakkamist. „Tähistad siis, kui midagi tähistada on, mitte seda, et jõudsid elusalt koju,“ leiab Kalle, et õlled võiksid jääda tähtsamateks hetkedeks.