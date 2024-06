Probleemid väsimuse, jõuetuse ja/või enneaegse vananemisega?

Koensüüm Q10 tagab inimorganismis süsivesikutest, rasvadest ja valkudest metaboolse energia (inimkeha talitlusteks kasutatav energiavorm) tootmise. Rakkude energiamajanduse tagajana on see elutegevuse alustala, boonuseks on võimas antioksüdantsus, sealhulgas teiste antioksüdantide (eriti vitamiin E) abistamine rakumembraanides, vere lipoproteiinides. Inimkeha suudab seda teatud koguse toota, mis aga ei taga alati piisavust rakkudes: südamelihase töö vajab pidevalt suuremaid koguseid, vajadus suureneb intensiivse füüsilise pingutuse perioodidel. Inimkeha sünteesivõime optimum on umbes 25. eluaasta paiku, millele järgneb pidev vähenemine. Ravimid, nt mõned kolesteroolitaset langetavad vahendid, häirivad selle sünteesi. Seega on lisatarbimine asjakohane, kuid kasutatav preparaat peab vastama kõikidele järgmistele nõutele : olema püsiv kõigis tingimustes, polüsorbaadivaba ja väga kõrge biosaadavusega (mis tähendab väga head lahustuvust ka veekeskkonnas, omama suurt toimevõimekust, ubikinooliga sama või pisut paremat imendumisvõimekust ning võimalust optimeerida soovitatavat kogust). Uuringud (sh ka kliinilised) kinnitavad: patenteeritud ja auhindu võitnud AquaCelle®-i tehnoloogia on need nõuded lahendanud, st et antud Q10 on teadus-tootmise ja kasutamise tipp-preparaat.