„Poolpaljad naised ajavad närvi.“ Jõusaalis treenijad jagavad kogemusi. Kas asi on tõesti nii hull?

Trennis käimine on üks tervisliku eluviisi alustaladest. Kui treenid jõusaalis, tuleb arvestada, et vahel tuleb ikka ette olukordi, mis panevad kulmu kergitama. Uurisime lugejatelt, millised on nende kõige ebameeldivamad kogemused jõusaalis ja selgus, et etteheiteid on omajagu.