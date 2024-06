Uskumatu, aga istumine võib ka kasulik olla! Selleks tuleb eelistada kindlaid istumisasendeid

Kiropraktik Matthew Cavanaugh, kes on spetsialiseerunud selja- ja kaelavalule, selgitab, et põrandal ja maas istumine kaasab nii kere- kui ka seljalihaseid, mida me toolil istudes ei kasuta. Selle positiivse mõjuna võib põrandal istumine aja jooksul aidata vähendada valu nii kaelas, õlgades kui seljas. „Maas istumine aitab ennetada kössi vajumist, sest kui näiteks rätsepaistes istuda, on alaselg juba loomulikult paremas asendis kui toolil. Maas istumine soodustab ka reielihaste venitamist, mis võib aja jooksul paindlikkust ja liikumisulatust suurendada. Võid tähele panna, et valu on varasemast vähem,“ selgitab kiropraktik. Tervisekasu võib saada ka põrandal lamamisest, mis võib soodustada paremat kehahoiakut, aidates selgrool lõdvestuda ja suurendades puusade, alaselja ja liigeste painduvust.