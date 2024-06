Ma arvan, et väga tervislikuks meie tänast keskkonda arvestades. See on minu teadlik valik. Mis puutub tippsporti, siis see kõik oli ikkagi eesmärgile suunatud, aga see ei ole tasakaalus elu, vaid organismile omamoodi koormav. Tervisesport on palju tervislikum. Täna on minu suur soov saada ja hoida end rohkem tasakaalus. Mind huvitab väga, kuidas tunda ennast võimalikult hästi. Tervis ei ole lihtsalt haiguse puudumine, vaid see, et tunned ennast oma kehas hästi, sul on elujõudu ja õiged mõtted peas.