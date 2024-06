Kodus mõtled tööst ja tööl ekslevad mõtted kõige muu peale? Spetsialist annab nõu, kuidas keskendumisvõimet parandada

Pea poole tööajast mõtleme kõrvalistele asjadele?

Uuringud näitavad, et tähelepanu hajumine tööl on laialt levinud probleem. Harvardi ülikooli läbi viidud uuringus leiti, et keskmine inimene veedab ligi 47 protsenti oma ärkveloleku ajast mõeldes millelegi muule kui sellele, mis parasjagu käsil. See tähendab, et peaaegu pooled meie mõtted rändavad mujale ka siis, kui peaksime keskenduma tööle.

Uuringutest on selgunud, et regulaarne meditatsioon võib parandada ajustruktuuride funktsiooni, mis on seotud tähelepanu ja enesekontrolliga. Meditatsiooni tulemusena väheneb stress ja ärevus, mis omakorda aitab koondada tähelepanu. Mitmed uuringud näitavad, et töötajad, kes praktiseerivad ärksameelsust, kogevad suuremat töörahulolu ja on vähem altid läbipõlemisele. Siin on rida teaduspõhiseid meelerahu harjutusi, mis aitavad tööl paremini keskenduda...