„Otsi endale mees, kes on valmis voodis trikke tegema!“ Seksuoloog Liisa Larm annab nõu, kuidas seksist rääkides mitte tülli pöörata

Kertu ja Indrek tutvusid läbi ühiste sõprade. Suhte algus oli kirglik ja vaimne ja füüsiline klapp tundus olevat suurepärane. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkas Kertule aga tunduma, et eelmäng muutub üha lühemaks. Tõsi, seda ei olnud ka alguses ülearu palju olnud, aga värskes suhtes ei julgenud naine kohe oma soovidega lagedale tuua. Kui lõpuks jõudis kätte hetk, mil Indrek arvas, et seksi algatamiseks piisab pükste maha tõmbamisest, istus Kertu mehega maha, et asjad selgeks rääkida.