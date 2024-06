Uus ja toimiv leevendus pohmellile. Selgitab apteeker

Üks peamisi pohmelli põhjuseid on alkoholi lagundamisel tekkiv mürgine atseetaldehüüd. Kui alkoholi on joodud suuremas koguses, ei jõua maks piisavalt kiiresti aldehüüdi lagundada ja kahjutuks teha, see kuhjub organismis ning tagajärjeks ongi pohmell. Lisaks rikub alkohol soole mikrofloorat ja tekitab niinimetatud „lekkiva soole“ sündroomi, mille tõttu satub verre suuremal hulgal mürkaineid.

Biroxia Detox on uudne, teaduspõhine ja täiesti ainulaadne toode alkoholi järelnähtude leevendamiseks. Selle koostisse kuuluvad eriliste omadustega probiootilised bakterid, alkoholi lagundavad ensüümid alkoholi dehüdrogenaas ja aldehüüdi dehüdrogenaas, aminohape L-tsüsteiin ning teised bioaktiivsed ained, mille koosmõju aitab leevendada alkoholi tarbimisele järgnevat halba enesetunnet.

Tema sõnul on maailmas üha enam teaduslikult uuritud pohmelli seost seedetrakti talitluse ja soolestiku mikroflooraga. Uuringute tulemusel leidis kinnitust, et teatud probiootilised bakterid, aga ka mõned bioaktiivsed ained võivad edukalt leevendada alkoholi järelnähte ja samas ka kaitsta organismi alkoholi kahjulike laguproduktide mõju eest. See avastus tähendab olulist läbimurret alkoholi järelnähtude leevendamise valdkonnas.

Aminohape L-tsüsteiin kiirendab atseetaldehüüdi kahjutuks tegemist, muutes selle mittemürgiseks orgaaniliseks happeks, mis viiakse kehast välja.

Biroxia Detoxi kompleksne atseetaldehüüdi lagundav mõju on ka väga oluline tervise seisukohalt. Atseetaldehüüd on väga mürgine aine, mis võib organismis palju kahju teha. Mida kiiremini see lagundatakse, seda parem.

Koensüüm Q10, vitamiinid B3, B6 ja foolhape toetavad samuti maksa puhastusprotsesse.

Biroxia Detoxi põhilised omadused:

Kiirendab alkoholi lagundamist juba soolestikus. Verre imendub vähem alkoholi ja mürgist aldehüüdi.

Sooleseina läbilaskvuse normaliseerimine: verre satub vähem mürkaineid.

Maksa puhastusprotsesside ergutamine.

Aldehüüdi kahjutuks tegemise kiirendamine maksas.

Pohmeluse kesknärvisüsteemiga seotud nähtude leevendamine.

Kuidas seda toodet kasutama peab?

Parima tulemuse saamiseks tuleb võtta kaks kapslit enne esimest alkohoolset jooki ja kolm kapslit võimalikult kohe pärast alkoholi tarbimise lõpetamist. Sellise kasutamise puhul viiakse organismi õigeaegselt ja piisavas koguses kasulikke baktereid, alkoholi lagundavaid ensüüme ning L-tsüsteiini.

Lisaks järelnähte leevendavale mõjule on Biroxia Detoxi kasutamisel oluline terviseaspekt: kuna toode kiirendab mürgise aldehüüdi kahjutuks tegemist, aitab ta organismi selle laguprodukti kahjuliku mõju eest kaitsta. Ka Biroxia Detoxit kasutades ei ole mõistlik alkoholiga liialdada ja tasub meeles pidada vana tõde, et tervise huvides on juua alkoholikoguste vahele piisavalt vett või mahla.

Oluline on ka teadvustada, et Biroxia Detox ei hoia ära joobeseisundit. Üldine soovitus on jääda mõõdukaks ja oma tervise huvides vältida liiga suuri alkoholikoguseid.

Milline on Biroxia Detoxi kasutamiskogemus?

Eestis on tegemist veel väga uue tootega – apteekidesse jõudis see alles märtsis. Hoolimata lühikesest ajast on meieni jõudnud arvukalt positiivset tagasisidet, mis kinnitab toote tõhusust. Olen ka ise Biroxia Detoxit proovinud ja kogenud selle toimivust.

Biroxia Detox on saadaval enamikus Eesti apteekides, juunis soodushinnaga Apotheka apteekides ja e-poes kbmtervis.ee.

