Kohv pole ainus süüdlane. Nende toitude õhtul söömine võib röövida hea ööune

Kui oled üks neist, kellel on õhtuti uinumisega raskusi, oled ilmselt katsetanud ka paljuräägitud abivahendeid. Võib-olla leidub sul köögis kummeliteed ja sahtlis on melatoniini toidulisandid. Ilmselt oled ka kursis kofeiini und segava mõjuga ja tead, et õhtul joodud klaasike punast veini võib su öösel üles äratada. Uneekspertide sõnul on aga teisigi süüdlasi, mis uinumist takistavad.