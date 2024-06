„Ta pettis mind ligi aasta enne kui ära läks!“ Kahe lahutuse lood. Kuidas teha nii, et suhe ei lõppeks elukestva vimmaga?

Muidugi oli sellel päeval pikk eellugu. Liis ja Marko olid koos 14 aastat. Nendesse aastatesse mahtus ühine majaehitus, mitmed kolimised, palju toredaid reise ja juba algusest peale soov saada lapsevanemateks. See viimane võttis päris palju aega. Pealtnäha elas paar suurepärast elu – majanduslikke muresid ei olnud, nad hoolisid üksteisest väga, neil olid ühised huvid ja ka ühised eesmärgid.

Tagantjärele ütleb Liis, et kõik läks lappama siis, kui väikese vahega sündisid kauaoodatud lapsed. „Marko ei näinud enam mind. Ta on alati olnud keskmisest ärevam, suur muretseja ja pabistaja, väga riskikartlik ning kõik see võimendus laste sündides. Ta kaotas nagu täiesti jalge alt pinna ja ühtäkki koosnes meie elu arusaamatust ülemõtlemisest,“ räägib Liis...