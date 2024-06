„See ei käi nii, et kolm korda hõõrun siit ja siis läheb asjaks!“ Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa paljastab, mis hävitab püsisuhtes kire

Kui paaril tekib mure, et oleme olnud kümme aastat koos ja tahaks tagasi seda aega, mis oli päris alguses, siis soovitab seksuoloog mõelda, et kas suhte algus ikka oli päris nii roosiline. „Kui mõelda, kui palju on värsketes suhetes ärevust, ebakindlust ja teesklemist, siis tekib küsimus, et kas seda on ikka vaja taga igatseda,“ räägib Kristina. „Elevus on tore, aga kui ärevuse tase ületab elevuse, ei ole see enam nauditav.“