Suvepuhkuste nuhtlus – küüneseen. Laborispetsialist selgitab, kuidas küüneseent ära tunda ja ravida

Küüneseen on väga levinud haigus ning seda põeb ligi 10-15% Euroopa riikides elavatest inimestest. „Võib öelda, et tegemist on linnastunud heaoluühiskonna haigusega. Nautides rahvarohkeid spaasid ja treeningsaale võime pahaaimamatult nakatuda või ise nakatada küüneseenega paljusid inimesi, eelkõige aga lähedasi ja pereliikmeid, kellega jagame ühiseid pesuruume,“ tõdes Helle Järv.