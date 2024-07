Toidupoe nimekiri toodetest, mis jõuavad kõige enam eestimaalaste ostukorvi. Mida soovitab osta toitumisekspert?

Tervislik toitumine on kallis. Julgen väita, et see on üks levinumaid toitumist puudutavaid müüte. Palju oleneb küll toote kaubamärgist, maitse-eelistustest ja toidupiirangutest, aga tervisliku nädala toidukorvi kahele täiskasvanule saab poest kätte mõistliku hinnaga.