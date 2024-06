Kellele on D-vitamiin mõeldud? Sellest, kellele D-vitamiin mõeldud on, sõltub nii D-vitamiini päevane annus ehk kui suure toimeühikuga D-vitamiin osta, kui ka see, millisel kujul vitamiin on. Seega tuleb täiskasvanutele, väikelastele ja imikutele D-vitamiini ostes kaaluda erinevaid valikuid.

Millisel kujul D-vitamiini võtta? On inimesi, kellel ei ole probleem neelata kapsleid (nt vitamiini õlikapslid) või tablette, kuid teised eelistavad vitamiine tarbida tilkade, sprei või kummikarude (või miks mitte ka kihisevate tablettide ) kujul. Parim D-vitamiin beebile ja väikelastele on tilgad. Neid on lihtsalt kõige mugavam anda. Veidi suuremad lapsed eelistavad juba toreda välimusega ja maitsvaid kummikarusid, mille võtmine on põnevam kui tilkade manustamine (nt ananassi kummikommid on hea maitsega ja näevad ka vahvad välja). Lastele on vitamiinid vajalikud, kuid sageli on väikeseid inimesi keeruline motiveerida neid võtma. Vitamiinipuudus (eriti D-vitamiini puudus, aga ka kaltsiumipuudus) võib aga olla laste arengu seisukohalt ohtlik, mistõttu tuleb leida parim D-vitamiin (või näiteks kompleksvitamiinid ), mõeldes tarbijale.