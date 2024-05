Alusta oma liigeste eest hoolitsemist enne, kui nad valutama hakkavad. Mis hoiab liigesed kaua terved?

Põhjusi, miks inimene äkki liigeseid tundma hakkab, on mitmeid. Valu võib sisse lüüa mitte ainult füüsilise pingutuse järel, vaid ka esmapilgul nii süütus olukorras nagu kükist püsti tõusmine. Hiljem põlvevalu arstile kurtma minnes võib selguda, et tegu on meniskirebendiga.