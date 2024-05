VANUS EI LOE | Kuidas hoolitseda enda eest nii, et muutuksid aastatega aina paremaks? Üheksa kuldreeglit

Ka vanemaks saamisega on tähtis leppida, sest tegelikult on see privileeg. On leitud, et positiivse hoiakuga inimesed elavad suurema tõenäosusega kauem.

Oluline on mõista, et tegelikult on vananemine privileeg ja eesmärk ei peaks olema igavesti 20-aastase moodi välja näha. Tegelikult on oluline iseenda eest hoolitseda nii, et saaksid vanemaks saades elada oma parimat elu. Tähtis on toetada vaimset ja füüsilist tervist, mis lubavad elu nautida. Kui enda eest hästi hoolitsed, võid vanusega muutuda aina paremaks, nagu pudel head veini. Mida on oluline meeles pidada ja teha?