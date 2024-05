SUVEKIIRABI | Nikastus, nihestus, luumurd. Proviisor annab nõu, millised on õiged esmaabivõtted ja millal pöörduda EMOsse

Ole sa nii ettevaatlik ja hoolikas kui tahes, õnnetusi ja kukkumisi ikka juhtub. Eriti kipuvad väiksemad traumad tabama aktiivselt puhkavaid inimesi soojal ajal. Peamised sportimisel tekkivad vigastused on lihaskramp, pahkluu või randme nihestus ja õla- või põlvevigastus. Mida siis teha kui ebaõnn on tabanud ja valu on selline, et silmist lööb tuld välja?