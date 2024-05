Personaaltreener Monika Kahro oma pikast teekonnast hea vormini: „Arvasin, et ei pinguta piisavalt, aga küll järgmine dieet kindlasti toimib“

„Mina usun, et iga inimene, kelle töö on kedagi teist aidata, on tegelikult kunagi varem ise seda sama abi väga vajanud,“ sõnab Monika. Õige kaalulangetustreeneri taust peaks tema sõnul olema kogemuspõhine. On palju kindlam tunne, kui treener on sarnase vaimse või füüsilise teekonna ise omal nahal läbi teinud. Kuidas murdis Monika lõpuks dieedirallist vabaks ja mida on tal nüüd teistele õpetada?