„Agentuurid ütlesid, et meil pole mõtet sind klientidele näidata, nad ehmuvad.“ Modell Kati Karu võitlusest aknega

„Arvasin, et saan aknest ise jagu. Oleksin ma varem dermatoloogi juurde läinud, ei oleks olukord nii hulluks muutunud,“ ütleb Kati Karu (22) tagasi vaadates. Ta julgustab abi küsima ja annab lootust, et akne on võimalik kontrolli alla saada.