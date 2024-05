PANE KÕRVA TAHA | Basseini pissimine on ohtlik südamele? Ärevusega muutub lõhnataju? 13 hämmastavat fakti inimkeha ja tervise kohta

Kui vaatame inimese geenimaterjali, siis on kõigil inimestel 99 protsendi ulatuses identne DNA. Kõik see, mis meid omavahel eristab, oleneb vaid ühest protsendist geenidest DNA-s. See on ka põhjus, miks me oleme geneetilisest vaatenurgast nii sarnased paljude teiste loomadega.