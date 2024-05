Eestis on hinnangute järgi ligi 1000 diagnoosimata HIV-positiivset inimest. Millal peaks tegema viirushepatiidi ja HIV-testi?

Hiljutise Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse raporti alusel on Eestis C-hepatiidi esinemissagedus ~ 1,7%, mis tähendab, et Eestis on arvestuslikult ca 17 000 kroonilise C-hepatiidi põdevat inimest, kes ei ole oma haigusest teadlikud. Kliinikumi infektsioonihaiguste arst-õppejõu Kerstin Aimla sõnul on Eesti kõrgeima C-viirushepatiidi levimusega riikide hulgas Euroopas. „C-hepatiidi jaoks vaktsiini ei ole, kuid selle viiruse jaoks on olemas efektiivne ravi, mistõttu on nakatunute üles leidmine eriti oluline,“ rääkis dr Aimla. B-viirushepatiiti on võimalik ennetada vaktsineerimisega. „Tänu vaktsineerimisele on Eestis haigestumine vähenenud, kuid murettekitav on ka selle vaktsineerimisega hõlmatuse langus viimastel aastatel,“ rääkis arst-õppejõud. B- ja C-hepatiit võivad oluliselt kahjustada maksa, viies selle kärbumiseni või halvemal juhul põhjustada maksavähki. Lisaks võib C-hepatiidi viirus põhjustada ka mitmeid teisi haigusi, nagu krooniline neeruhaigus, nahahaigused, vereloomekasvaja, autoimmuunhaigused ja vaimse tervise probleemid.