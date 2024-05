SPETSIALIST VASTAB | Kas sõeluuringud peaksid olema kohustuslikud?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ning sümptomiteta kindlas vanusegrupis naistele ja meestele rinna-, emakakaela- või jämesoolevähi varaseks avastamiseks. Sealjuures on sõeluuringul osalemine tasuta kõikidele ravikindlustatud ja -kindlustamata inimestele, kes kuuluvad antud aastal sõeluuringu sihtrühma. Samuti on tasuta sõeluuringu käigus avastatud edasised vajaminevad uuringud ning ravi. Tervisekassa poolt püüame teha sõeluuringul osalemist nii lihtsaks ja mugavaks kui võimalik.