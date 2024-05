Mis värvi on sinu keel? Muutused suus võivad reeta terviseprobleeme. Millal muutub keel aga mustaks ja karvaseks?

Kui silmad on aken inimese hinge, siis keele põhjal saab öelda nii mõndagi inimese tervisliku seisundi kohta. Kasutame keelt iga päev selleks, et maitsta, neelata toitu ning rääkida ja seepärast märkame tavaliselt ka kohe, kui keelel ilmnevad muutused. Üks oluline aspekt, mida ise kodus jälgida, on keele värvus.