Jälgisin veresuhkrutaset ja kilod kadusid

Pärast neljanädalast testperioodi, kui minu tulemused olid analüüsitud ja tagasiside käes, panin seadme veel 14 päevaks peale. Seekord juba selleks, et jätta menüüst välja kõik ebasobiv ja süüa ainult seda, mis mu insuliinitaset ei kõiguta. Tulemus oli kergelt hämmastav – äpp näitas harjumuspärase Ameerika mägede üles-alla asemel kaunist ühtlast joont. Ühel päeval nägin ärgates aga kummalist näitu, mis sundis pöörduma oma kontaktisiku poole. Magamise ajal oli veresuhkrutase punases. Küsisin murelikult, et mida see tähendab? Vastuseks sain, et muretsemiseks pole põhjust, keha ei ole suhkruid peale saanud ja võtab nüüd energiat sealt, kuhu seda on aastaid varutud – vöö pealt!