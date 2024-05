Milline on kümnevõistleja Johannes Ermi võistluspäeva rutiin? Mis aitab sportlasel kõige paremini lõõgastuda?

Eesti poolt vaadates on suvise Pariisis toimuva olümpia üks lootusi kümnevõistleja Johannes Erm. „Kuningliku ala“ sportlane läheb juba oma teistele mängudele, tunnistab aga, et on seekord märksa paremas vormis: ettevalmistus sujub, tulemused paranevad, tervis on korras. Isikliku rekordiga 8484 punkti on 26-aastane Erm üks võimalikke medalipretendente, kuid nagu sportlane ka ise ütleb: kümnevõistluse tase pole eales olnud nii tugev. Ootame suve ja hoiame pöidlad peos!