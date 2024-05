Testimine on loomulik! Tervise arengu instituut kutsub inimesi üles seksuaalsel teel levivate nakkuste teste tegema

HIV ja teiste STLI-dega võib nakatuda igaüks – see ei ole kindla seksuaalse orientatsiooni, rahvuse või rahvastikurühma seas leviv nakkus. HIV ja teised STLI-d levivad kaitsevahenditeta seksuaalvahekorra ajal, aga ka kokkupuutel nakatunud verega ning emalt lapsele raseduse ajal, sünnitusel ja rinnaga toitmisel.

Vähemalt korra elus peaksid kõik seksuaalselt aktiivselt inimesed HIV-proovi andma. „HIV on pikaajaline, aeglaselt süvenev infektsioon, mis ei pruugi põhjustada mingeid kaebusi. Inimesed, kes ise ei tea oma nakatumisest, on potentsiaalsed nakkusallikad,“ ütles Tomera. Ta lisas, et proovi andma peab kindlasti, kui on väiksemgi kahtlus HIV-sse või mõnesse teise STLI-sse nakatumise kohta.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on hoolimata paranenud testimistasemest hinnangute järgi ikkagi ligi tuhat inimest, kes ei tea oma HIV-positiivsest seisundist. „See viib diagnoosi hilinemiseni, mis omakorda põhjustab ravi hilinemist, halvendab elukvaliteeti ning suurendab ravikulusid. HIV-d saab ravimitega vaos hoida ning õigeaegne haiguse avastamine ja ravi aitavad säilitada väga hea elukvaliteedi aastateks. Ilma ravita võib HIV viimases staadiumis välja kujuneda omandatud immuunpuudulikkuse sündroom HIV-tõbi ehk aids,“ ütles Sikkut. Ta juhtis tähelepanu, et HIV-ravi ja ravimid on Eesti elanikele tasuta olenemata ravikindlustuse olemasolust.

Parimat kaitset HIV jt STLI-de eest pakub seksuaalvahekorra ajal kaitsevahendite kasutamine. Tomera rõhutas, et oluline on harrastada turvaseksi, ja sõnas, et mida vähem on inimesel seksuaalpartnereid, seda väiksem on nakatumisvõimalus. Turvaseksi kohta saab lähemalt lugeda TAI veebilehelt hiv.ee.

HIV-testi saab teha HIV testimis- ja nõustamiskabinettides, noorte nõustamiskeskustes, pere- ja eriarstide juures üle Eesti. Testimis- ja nõustamiskabinettides saab peale HIV-proovi anda ka B- ja C-hepatiidi- ning süüfiliseproovi. HIV nõustamis- ja testimiskabinettides ning noorte nõustamiskeskustes on testi tegemine tasuta, ka neile, kel ravikindlustust ei ole. Endale sobivaima testimiskoha kontaktid leiab veebilehelt hiv.ee.