PEREARSTIDE PÄEV | Jagage meiega rõõmsaid ja positiivseid kogemusi!

Muidugi saab alati paremini – kõik saavad –, aga kui prooviks olla tänulik selle eest, mis juba hästi on. Kui korraks mitte keskenduda sellele, et arstide puuduses on perearstinimistud suureks paisunud ja kättesaadavus pisut raske. Selle asemel võiks mõelda, kui palju oleme kogenud oma perearstikeskuses õigeaegset abi ja sekkumist. Mis oleks, kui ei muretseks, et eriarstide järjekorrad on pikemaks veninud, vaid meenutaks, kui kiiresti perearst e-konsultatsiooni kaudu mind õige spetsialisti juurde suunas? Me ei peaks kurtma, et EMO-des on pikad ooteajad, vaid tuleks mõelda, mitu korda on kiire tervisemure perearsti juures sobiva lahenduse saanud. Võib-olla tuleb hoopis meelde olukord, kui oma perearst oli puhkusel, haige või koolitusel ning vastu võttis üks noor perearst – ehk isegi peremeditsiini resident – ja kuidas ka siis said mured lahendatud.