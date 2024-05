Tervisesportlase koduapteek: millistest toidulisanditest on sportijale enim kasu ja millega leevendada vaevavat lihas- või liigesvalu

Et tervisesport kujuneks tõesti tervislikuks, peaks hoolt kandma, et treeningu ja puhkuse vahekord oleks tasakaalus. Treeningud ei tohiks toimuda väsimuse foonil, kuna töövõime on sellises olekus langenud ja treeningu efekt seega madal. Samuti on sellise olekus lihtne haigestuda või end vigastada.

Leevendus lihas- ja liigesevalule

Kui treeningutega on liiale mindud ja ülekoormusest on tekkinud liigese- ja lihasvalu, siis on seda võimalik ravimitega leevendada. Oluline on seejuures märkida, et valuvaigistite toel saavutatud parema enesetunde harjal ei tohiks kohe kindlasti jätkata treeningutega, vaid tuleks lasta organismil taastuda.

Liigese-lihasevalu leevendamiseks võib kasutada mittesteroidseid valuvaigistavaid-põletikuvastaseid tablette, mida tuleb kindlasti manustada tootja poolt ette nähtud koguses. Õige doseerimine on ülimalt oluline, kuna lisaks sellele, et aladoos ei paku valule leevendust, võib hiljem hoopis lisakahju tekitada. Samuti on oluline teada, et ibuprofeeni, deksketoprofeeni, naprokseeni, ketoprofeeni ja diklofenakki sisaldavaid preparaate, millel on nii põletikuvastane, liigeseturset vähendav kui ka valuvaigistav toime, ei tohiks tableti kujul kindlasti koos tarbida.

See artikkel on avatud vaid tellijatele. NB! Kui oled tellija, siis palun värskenda veebilehte või pöördu klienditeenindusse Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega