Ristallergia tekitab lisavaevuseid? Sagedased süüdlased on toored puu- ja juurviljad

Toored puu- ja juurviljad kui sagedased allergeenid

Sageli algab ristallergia segadusega, sest inimene märkab kartuli koorimisel või porgandi puhastamisel, et silmad valguvad vett täis ja nina tilgub. „See võib olla esimene sümptom algavast õietolmuallergiast,“ osutab dr Ress. „Kevadel ei pruugi kerget nohu ju märgata, sest siis on kõigil aeg-ajalt nohusid. Aga kuna toores kartulis ja porgandis on sarnased valgud kui kevadiste puude õietolmus, tekibki nendega toimetades reaktsioon.“