Ämm valis ja ostis mehele riided ning sisustas tema nädalavahetused. Mida peab naine tegema, kui tema mees on täielikult ema mõju all?

„Mees võttis alati oma musta pesu vanematekoju kaasa ja ema pesi selle ära. Maalt tulime tagasi terve autotäie ämma söökidega. Alguses tundus see isegi tore ja imestasin, et nii hoolitsetakse, kuid ajapikku hakkas see tüütuks muutuma. Mehe ema otsustas kogu meie nädalavahetuste ja toidukottide näol ka kogu nädala menüü üle. Alguses ma ei saanud aru, miks mu mehe riietumisstiil on nii retro, aga siis selgus, et ta pole iialgi endale poes ise riideid valinud, vaid kannab seda, mida ema kuskilt kaltsukatest või kiriku kaudu saab…“