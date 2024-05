Ära lase endaga manipuleerida! Siin on viis võimalust, kuidas gaasikeeraja paika panna ja end emotsionaalsest vägivallast päästa

Gaasikeeraja jaoks on oluline, et temal oleks õigus. See on vajalik, et säilitada positiivne minapilt hoolimata sellest, et tegelikult käitub selline inimene oma kaaslasega järjepidevalt halvasti. Samuti on gaasikeeraja jaoks oluline tunda, et ta juhib kõiki olukordi ja suudab kontrollida ka end ümbritsevaid inimesi. Ta ei pruugi olla ise oma käitumisest teadlik. Teisisõnu võib manipuleeriv inimene tõsimeeli uskuda kõike, mida ta teeb või räägib. Parim vale on see, mida usuvad nii ohver kui valetaja ise!