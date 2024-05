Massaažitool: luksuskaup või kasulik investeering sinu tervisesse?

Kas massaažitooli ost on investeering või lihtsalt suur väljaminek?

Massaažitooli ost on kindlasti investeering, kui teile massaaž meeldib ja te otsite igapäevast lõõgastust ning soovite hoida oma tervist. Enne investeeringu tegemist soovitame toole katsetada ja testida, et leida just endale see kõige sobivam ning meeldivam tool.

Kuidas on selline ost investeering?

Teiseks, raha kokkuhoid. Keskmine massööri külastus maksab 40–50 eurot. Kui käia kaks korda kuus massööri juures, et vaimne ja füüsiline tervis säiliks, kuluks ühes kuus umbes sada eurot. See teeb aastas peaaegu 1200 eurot. Kui valida keskmine massaažitool hinnaga 2900 eurot, tasuks see end ära 2,4 aastaga. Kuid lisaks sellele peab see tegelikult vastu üle kümne aasta. Kümme aastat regulaarselt massööri juures käimist maksaks üle 10 000 euro.

Kolmandaks argumendiks on loomulikult tervis – see kõige tähtsam vara. Tuntud füsioterapeut ja Borealise asutaja Lauri Rannama soovitab ka oma klientidele massaažitooli ning on rääkinud massaažitooli kasulikkusest järgmist: „Mida teadlikumalt massaažitooli kasutada, seda tõhusam abivahend saab see olla. Massaažitooli võib lisaks mõjutusvahendile käsitleda ka kui keha peegeldamise või skannimise masinat. Nii nagu näiteks mustust me ei tunne näos, vaid näeme peegli abil, nii ka kõiki pingeid kehas ei märka me enne, kui seda piirkonda muljutakse. Keha on ise tasakaalustuv ja -paranev süsteem, mis põhineb energia ümberjaotamises vajalikesse kohtadesse. Pinge ja valulikkus keha mõnes piirkonnas näitab energiapuudust nendes piirkondades. Energia ümberjaotumine toimub autonoomse närvisüsteemi ja meie tahte vahendusel. Seal, kus on meie tähelepanu, seal on meie energia. Stressirikkad situatsioonid ja sundasendid muudavad verevarustust erinevates organsüsteemides ning pingestavad teatud lihaseid, mis olenevalt situatsioonist valmistavad meid alateadlikult ette tardumiseks, võitlemiseks või põgenemiseks. Need süvalihased saavad lõõgastuda turvalises keskkonnas, pingepiirkondade teadliku lõdvestamise, liigutamise, venitamise ja masseerimise kaudu.