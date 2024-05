Pilk potti! Kuidas väljaheide reedab, et tervis on korrast ära? Miks võib tekkida kõhupuhitus? Gastroenteroloog selgitab

Sooletegevus ja mitmesugused seedemured ei ole just igapäevased jututeemad, aga nendest rääkida on väga oluline, et oma keha toimimist paremini mõista ja aru saada, millises seisus on tervis. Potti vaatamine võiks täiskasvanute jaoks olla normaalsus. „See ei tähenda, et alati peab põhjalikult uurima,“ muigab gastroenteroloog Helēna Dauvarte, ent teema on oluline kõikidele. Ka emad võiksid potti vaadata, et näha, kuidas lapse kõht läbi käib ja milline kaka on.