Probleemid mõtlemiskiiruse, mälu ja keskendumisvõimega? Millest saaks abi?

Informatsiooni üleküllus . Meie igapäevaelu on täis mitmekesist infot, olgu selleks siis tööülesanded, e-kirjad, sotsiaalmeedia postitused või avalik meedia. Pidev infovoog kipub aju üle koormama, tehes raskeks keskendumise ja olulise info meeldejätmise.

Kiirest elutempost tingitud multitegutsemine (rööprähklemine) on muutunud elunormiks paljudele inimestele – olgu nad siis üliõpilased, töötajad või pereemad. Samaaegselt erinevate ülesannetega tegelemine ja pidev vajadus ühelt teemalt teisele ümber lülituda paneb aju suure koormuse alla ja väsitab. See omakorda nõrgendab aju võimet süveneda, otsuseid langetada ja tõhusalt probleeme lahendada.

Lühike tähelepanuulatus. Katkematu infovoog hakkab kahandama meie tähelepanuulatust. Pidevad teavitused, sotsiaalmeedia voog ja lakkamatud põgusad infokildude otsingud treenivad lühiaegset tähelepanu ja keskendumist, kuid samaaegselt kahandavad aju võimet pikemalt süveneda, keskenduda ja analüüsida.

Digitaalne mõju mälule. Nutiseadmete igapäevane kasutamine hakkab mõjutama meie mälu: me ei pea enam paljusid asju meelde jätma, kuna meil on infole juurdepääs igal ajahetkel. See võib põhjustada mälu nõrgenemist ja sõltuvust välistest allikatest.

Kõik need tegurid kokku hakkavad aja jooksul negatiivselt mõjutama meie mõtlemise kiirust, keskendumisvõimet ja mälu. Selle tõttu on äärmiselt oluline leida viise, kuidas toetada oma aju tööd, mõtlemisvõimet ja mälu, et säilitada terav mõistus ja hea töövõime ka tänapäeva kiires maailmas.

Millised ained on abiks?

Ajutegevuse ja mälu parandamiseks on soovitatud erinevaid tehnikaid, dieete ja elustiilimuutusi, mis aga paraku ei ole andnud märkimisväärseid tulemusi. Ajuteadlased, arstid ja biokeemikud on aastaid intensiivselt uurinud erinevate bioaktiivsete ainete potentsiaali mõtlemisvõime, keskendumise ja mälu parandamiseks. Nende uuringute põhjal on välja sõelutud viis ainet, millest on tõepoolest abi.