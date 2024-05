Miks osa inimeste higi haiseb eriliselt vängelt? Põhjus peitub teatud toidus ja mineraalainetes. 10 nippi higi taltsutamiseks

Kas oled täheldanud, et mõni päev on sinu kehalõhn tugevam kui muidu? Higistamine ja sellest tingitud lõhn on normaalne, aga kui märkad, et oled hakanud higistama tavapärasest rohkem või on sinu kehalõhn teinud niivõrd järsu pöörde, et endalgi ebameeldiv, on aeg hügieenireeglid üle vaadata või pöörduda arsti vastuvõtule.