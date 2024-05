„Kindlasti ei tohiks vaid vanuse tõttu kontratseptsioonist loobuda.“ ITK avas rasestumisvastase nõustamise kabineti ka üle 26-aastastele

Veritsushäired, nagu vererohked menstruatsioonid ja tsüklivälised veritsused. Vererohked menstruatsioonid on sage probleem, millele ei osata tähelepanu pöörata ning olukorraga kohanetakse. Ei ole harv, kus üldises tervisekontrollis tuvastatakse aneemia ning põhjust uurides selgub, et tegemist on vererohke menstruatsiooniga. Tsükliväline veritsus võib olla ka füsioloogiline (näiteks ovulatsiooni ajal), kuid vajalik on täpsustada või välistada teised põhjused (sugulisel teel levivad infektsioonid, HPV kandlus, struktuursed muutused, näiteks endomeetriumi polüüp jm)...