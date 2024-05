Kopsuvähi risk on suitsetajatele teada. Tubakatoodetest tingitud hammaste välja langemine ja nägemise kaotus tuleb enamikule üllatusena

Suitsetamine on üks levinumaid sõltuvusharjumusi, mille tekkimise aluseks on tubakas leiduva nikotiini stimuleeriv toime kesknärvisüsteemile. Vastupidiselt 1940.-50. aastatele, kui tubakafirmade reklaamplakatitel võis näha isegi arste ja suitsetamist peeti populaarseks glamuursete inimeste tegevuseks, on tänaseks suitsetamise kahjulik mõju organismile arvukate teadusuuringutega tõestatud.