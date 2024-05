Odraiva tuleb ikka ja jälle tagasi? On terviseseisundeid, mis soodustavad odraiva kordumist. Mis need on?

Kui odraiva muutub suureks ja tihkeks ning on valutu, on tegu halaasioni ehk raheteraga.

Odraiva on valulik punetav vistrikutaoline moodustis, mis tekib rasunäärme (Meibomi näärmed) ummistumisel ülemise või alumise silmalau ripsmepiirile. Vahel võib ummistunud sõlmeke muutuda põletikuliseks ja mädaseks. Kui odraiva muutub suureks ja tihkeks ning on valutu, on tegu halaasioni ehk raheteraga.