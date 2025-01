Kui kiiresti kogunevad lisakilod? Treener selgitab, kas rikkalikud pidusöögid on juba järgmisel hommikul kaalu peal näha

Sageli arvatakse, et kui sööd täna saiakesi, kiirtoitu või kooki, on see järgmiseks päevaks kõik rasvana talletunud. Tegelikult ei suuda keha nii kiiresti talitada ja rasvkoe kasvatamine võtab aega. „Arvesta, et selleks, et keha talletaks rasva, tuleks sul tarbida ühes päevas tervelt 7700 kalorit lisaks,“ räägib Monika. See tähendab, et lisakilod ei tule üleöö, vaid tasapisi pikema perioodi vältel, mil liigud vähem ja sööd rohkem kui vaja.