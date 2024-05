Kas süda annab endast märku? Ära jäta neid nähte tähelepanuta!

Kas sa tunned vahel, et jõud kaob ja süda hakkab puperdama või pekslema? Kas sul esineb aeg-ajalt kerget peapööritust või uimasust? Või tunned sa mõnikord, et südame piirkonnas justkui pitsitaks või pakitseks? Kui sa täheldad endal neid nähte, on see selge vihje, et pead pöörama rohkem tähelepanu oma südame tervisele.