Kas haisvale kõhutuulele on lahendus? Kas peeru kinnihoidmine aitab selle lahustada? Faktid ja müüdid kõhugaasidest

Kui soolestik täitub liigse gaasiga, tuues kaasa kõhuvalu ja tungiva vajaduse kõhutuult lasta, nimetatakse seda arstide keeles puhituseks. Rahvakeeli on sel ebamugaval, ent paljudele nalja tegeval hädal mõistagi mitmeid nimesid, nagu on ka puuksutamise kohta käivaid müüte. Millised on faktid ja millised udujutt?