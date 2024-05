„Ootasin diagnoosi 15 aastat.“ Lapsepõlves kogetud tõved hävitasid Kersti tervise aastateks

„Teismelisena olid mu kurgumandlid nii suured ja armistunud, et segasid hingamist. Norskasin nagu traktor,“ meenutab Kersti Amira Dennis lapsepõlves põetud pidevate kõrva- ja kurgupõletike tüsistusi. Õppides medõeks, sai ta aru, et tema tervisega on midagi väga valesti, kuid võttis aastaid, et saada selgitus pidevatele puhitustele ja kõhukinnisusele.