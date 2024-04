Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm laienes: kui rohkem naisi osaleb sõeluuringul, on vähem rinnavähist põhjustatud surmasid

“Näeme oma töös iga päev, kui oluline on vähi varajane avastamine, mistõttu julgustame kõiki naisi sõeluuringul osalema. Kliinikumi ja Vähiregistri arvud näitavad selgelt, kui oluline on sõeluuring. Mida varem vähk avastada, seda paremad on ravitulemused ning võimalik tervistumine. Varajane avastamine on eriti oluline rinnavähi puhul, mistõttu julgustame naisi sõeluuringul osalema ja oma tervisest hoolima,” märkis Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juht dr Kristiina Ojamaa.

Tervisekassa andmed näitavad, et naised jõuavad sõeluuringule üha sagedamini. “On hea meel näha, et naised pööravad oma tervisele üha rohkem tähelepanu. Möödunud aastal võttis rinnavähi sõeluuringust osa 65% kutsututest – see on kõigi aegade rekord,” sõnas Tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna ja lisas, et mida rohkem naisi osaleb sõeluuringul, seda vähem on rinnavähist põhjustatud surmasid.

Selleks, et sõeluuringul osalemine veelgi tõuseks, käib pidev töö teenuse kättesaadavuse parandamise nimel, et kutsutud saaksid sõeluuringul käia võimalikult kodu või töökoha lähedal ja endale sobival ajal. “Väga suureks abiks on kolm mammograafiabussi, mis terve aasta vältel Eestis ringi sõidavad ning mille naised on väga hästi vastu võtnud. Buss käib igas maakonnas mitu korda, nii et kui esimesel korral ei õnnestu endale aega saada, siis ei tasu muretseda – võimalusi bussi külastada tuleb aasta jooksul veel,“ kirjeldas Suurna. Samuti julgustab ta aega broneerima statsionaarsete teenuseosutajate juurde ja seda ka telefoni teel, sest digiregistratuuris ei pruugi alati kõik ajad nähtaval olla.