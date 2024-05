Iga päikesekreem fotovananemise eest ei kaitse. Millal eelistada mineraalset ja millal keemilist päikesekaitsefiltrit?

Päevitamine on justkui kahe poolega münt. Ühelt poolt pole mingi uudis, et see kiirendab vananemist, võib põhjustada hulga nahaprobleeme ning hullemal juhul koguni nahavähki. Teisalt aga sünteesib meie nahk päikesekiirguse toimel D-vitamiini, mis tugevdab immuunsust, aitab kaltsiumil ja fosforil imenduda, osaleb südamelihase talituses, närvikoe toimimises, aitab verel normaalselt hüübida ja palju muud. Päikesekiirgus aitab reguleerida ka meie biorütme, tasakaalustada hormoone ning soodustab head tuju ja tasakaalus unetsüklit. Seega, üks on kindel: niisamuti nagu enese päikese käes praadimine ei tee meile ka teeneid varjualuseid pidi suve mööda saatmine. Võti päikeselt parim kätte saada peitub teadlikkuses ja mõõdukuses.