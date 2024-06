Kas läheksid sellise mehega kohtingule? 10 levinud asja, mis ajavad naised närvi

1. Negatiivne maailmavaade

Kui inimene ei väldi just teadlikult sotsiaalmeediat, on ta tõenäoliselt piisavalt hästi kursis kõigega, mis maailmas toimub. Nii heast kui halvast. Kui juba esimesel kohtingul tuleb juttu vaid sellest, mis sinu enda elus ja tänapäeva maailmas valesti on, võib see mõjuda eemaletõukavalt. Keegi ei taha hommikust õhtuni kuulata, kuidas poliitikud on lurjused, maksud liiga kõrged, tänapäeva noored hukas või veel hullem – tänapäeva naised ootavad meestelt liiga palju.